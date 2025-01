VÍDEO | Forte temporal alaga ruas e assusta moradores de Alegre

Um temporal que caiu na noite deste sábado (4), no município de Alegre, no Caparaó, assustou moradores e alagou ruas da cidade.

Após um dia quente e abafado, a chuva, acompanhada de ventos fortes ainda derrubou árvores. Na rua 13, no Centro, um muro caiu em uma residência. Não há relato de vítimas.

Rodovias que cortam a Região do Caparaó também sofreram com as fortes chuvas. Relatos de motoristas descrevem pontos de alagamentos e quedas de árvores nas vias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de chuvas intensas para toda a Região Sul do Espírito Santo. Em casos de emergência, acione a Defesa Civil pelo número 193.

Veja o vídeo

Vídeo: MS Monitoramento