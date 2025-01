​Vila Velha garante atendimento humanizado para as portadores de HIV

Em Vila Velha, pessoas que vivem com HIV tem atendimento acessível e humanizado. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), mantém um conjunto robusto de serviços voltados à prevenção e ao tratamento da doença, como sala de vacinação especializada e assistência domiciliar a pacientes acamados.

Na cidade, são seguidas rigorosamente as diretrizes do Ministério da Saúde. São disponibilizados uma ampla variedade de medicamentos antirretrovirais, que são constantemente atualizados conforme as mais recentes recomendações. Vila Velha também ampliou o acesso a estratégias de prevenção ao HIV, como a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), ambas baseadas no uso de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco de infecção.



Em 2024, o município implementou o novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para HIV (PCDT HIV 2024), e garante o início do tratamento antirretroviral (TARV) em até sete dias após o diagnóstico médico, garantindo agilidade e eficiência no cuidado.

Estratégias de prevenção

A PEP é realizada no CTA, na UPA de Riviera da Barra e nos PA's da Glória e de Cobilândia, e, no ano passado, a PrEP foi implantada em duas unidades de saúde da atenção primária – Ataíde e Terra Vermelha, tornando Vila Velha uma das três cidades no Espírito Santo a oferecer esse serviço de forma descentralizada.



Com essas iniciativas, Vila Velha reafirma seu compromisso com a saúde pública, posicionando-se como referência no cuidado integral às pessoas vivendo com HIV.

O CTA de Vila Velha

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) está localizado na Rua Castelo Branco, 1803, Olaria, em Vila Velha, e o atendimento no local acontece de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. No local são realizados testes rápidos e gratuitos, acompanhamento médico, distribuição de medicamentos e ações educativas para a comunidade.



Entre os diferenciais exclusivos do CTA de Vila Velha estão a assistência domiciliar a pacientes acamados atendidos pelo serviço e uma sala de vacinação especializada, que garante amplo acesso ao calendário de vacinas, incluindo imunizantes específicos para os usuários do CTA.