106 médicos são selecionados para formação na Atenção Primária à Saúde

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), lançou, nessa quinta-feira (13), o edital com 106 vagas para médicos em formação na Atenção Primária à Saúde (APS) e cadastro de reserva.

As inscrições vão até o dia 23 de fevereiro, pelo site https://icepi.es.gov.br/editais/abertos.

As vagas são para todas as regiões de Saúde do Estado, pelo Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS), e a remuneração chega a R$ 15 mil. O edital ICEPi/Sesa nº 011/2025 está disponível no mesmo endereço eletrônico para as inscrições.

A formação em serviço tem duração de quatro anos e é ofertada pelo Provimento e Fixação de Profissionais, que integra o Qualifica-APS. O objetivo é qualificar os profissionais para ampliar a resolutividade na APS integrando ensino e serviço e realizando pesquisas aplicadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia também: Sedu dá início à aplicação das Avaliações Diagnósticas 2025