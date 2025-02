Sedu dá início à aplicação das Avaliações Diagnósticas 2025

A partir desta segunda-feira (17), a Secretaria da Educação (Sedu) dá início à aplicação das Avaliações Diagnósticas, que visam a identificar as aprendizagens e as habilidades desenvolvidas pelos estudantes em 2025.

Este é um momento importante para levantar evidências e identificar possíveis defasagens de aprendizagem e, a partir da análise dos resultados, obter uma melhor compreensão da turma em relação às habilidades consolidadas, a fim de nortear o planejamento, as propostas de intervenção pedagógica e a continuidade do processo educativo.

A gerente de Avaliação da Sedu, Ivia Zambom, ressaltou que as avaliações diagnósticas não atribuem notas aos estudantes. “Os resultados são analisados com a finalidade de identificar os aprendizados obtidos pelos estudantes e as necessidades deles. A aplicação no início do ano é importante para o trabalho do professor, pois indicará as habilidades que os alunos desenvolveram e aquelas que ainda precisam ser consolidadas, a partir das Orientações Curriculares propostas”, destacou.

Ainda segundo a gerente, até o dia 28 de fevereiro, serão avaliados todos os estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino matriculados do 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Os resultados subsidiarão os professores, gestores educacionais e a Secretaria da Educação na construção de ações e propostas de intervenção pedagógica, com foco no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes.

