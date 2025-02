Alunos do ES usam óculos de realidade virtual para revisar conteúdo

Buscando revisar os conteúdos científicos trabalhados no ano anterior de forma interativa e imersiva, alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ermentina Leal, localizada no município de Aracruz, participaram, nessa quinta-feira (13), de uma aula prática utilizando óculos de realidade virtual (VR).

Durante a realização da atividade, os alunos foram organizados em grupos e, de maneira rotativa, exploraram diferentes temas, entre eles: o ciclo da água, permitindo visualizar o percurso desde a evaporação até a precipitação e infiltração no solo; as placas tectônicas, observando os movimentos da crosta terrestre e seus impactos, como terremotos e erupções vulcânicas; e a fotossíntese, compreendendo o processo de conversão da luz solar em energia pelas plantas.

Para o professor de Ciências e responsável pela iniciativa, Gabriel Porto, a atividade buscou transformar a sala de aula em um laboratório tridimensional, permitindo que os estudantes visualizassem fenômenos naturais de forma mais concreta e interativa. “Ver o entusiasmo dos alunos ao explorar os conteúdos por meio da realidade virtual foi incrível. Eles não estavam apenas revisando o que já aprenderam, mas vivenciando os conceitos de uma forma completamente nova. A curiosidade e o brilho nos olhos mostraram o quanto essa experiência fez a diferença no aprendizado”, destacou Porto.

O docente reforçou que o projeto buscou demonstrar como a tecnologia pode ser uma ferramenta valiosa para tornar o ensino de Ciências mais envolvente e significativo: “Ao conectar teoria e prática de maneira inovadora, a realidade virtual não apenas facilitou a compreensão dos conteúdos, mas também promoveu maior engajamento e motivação entre os estudantes.”

Leia também: Qualificar ES abre 20 mil vagas para cursos on-line gratuitos

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui