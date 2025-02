Anchieta: agentes de saúde recebem orientações sobre febre oropouche

Os agentes de saúde de Anchieta participaram de uma importante capacitação promovida pela equipe da Vigilância Epidemiológica, nesta sexta-feira (7). O objetivo é fortalecer o combate contra doenças e garantir o bem-estar da população.

O treinamento focou na prevenção, diagnóstico e manejo da febre do Oropouche, uma doença viral transmitida por mosquitos, que pode causar sintomas como febre, dor nas articulações e outros sintomas.

A capacitação proporcionou aos profissionais de saúde dados e informações atualizadas sobre a doença, métodos eficazes de diagnóstico e as melhores práticas de prevenção. Além disso, foram discutidos novos protocolos e medidas de vigilância que visam a reduzir o impacto da doença em Anchieta.

A equipe da Vigilância Epidemiológica reforçou a importância da colaboração entre os profissionais de saúde e a comunidade no combate ao avanço de doenças transmitidas por insetos.

“O fornecimento de informações, de forma contínua aos agentes de saúde, é essencial para garantir a prevenção, contenção e controle eficaz da doença”. Afirmou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Suelen Petri.

