Anchieta dá dicas de como se proteger durante as queimadas

Com os últimos episódios das queimadas em diversas regiões de Anchieta, a qualidade do ar tem sido comprometida, afetando principalmente o sistema respiratório da população. A fumaça das queimadas pode causar irritação nos olhos, nariz e garganta, além de agravar problemas respiratórios preexistentes, principalmente para pessoas com doenças preexistentes.

Por isso, é fundamental adotar cuidados específicos para minimizar os impactos à saúde durante esse período.

O médico da Rede Municipal de Saúde, Thiago Crespo, recomenda algumas precauções para evitar os efeitos nocivos da fumaça e proteger o sistema respiratório. A principal orientação é evitar a exposição à fumaça, que pode provocar sérios danos, especialmente em dias de calor intenso.

Evitar a exposição direta à fumaça

Manter-se em ambientes fechados é a melhor forma de reduzir o contato com a fumaça. Durante os períodos de queimadas, é importante fechar portas e janelas para impedir que o ar contaminado entre no ambiente.

O médico sugere que quem precisa sair use máscaras do tipo N95, PFF2 ou P100, pois elas filtram as partículas presentes na fumaça. Além disso, ele recomenda evitar atividades físicas intensas, já que elas aumentam a respiração e, consequentemente, a inalação de substâncias tóxicas.

“Além disso, é importante limitar atividades ao ar livre durante os piores períodos, especialmente nas horas mais quentes do dia, quando a fumaça tende a se concentrar mais no ar. Se possível, o uso de um umidificador em ambientes internos pode ajudar a melhorar a qualidade do ar e aliviar o desconforto respiratório”, recomenda o médico.

Manter-se hidratado

Crespo afirma que a hidratação é uma aliada importante para o bom funcionamento das vias respiratórias, especialmente quando o ar está seco e poluído. Por isso, orienta o aumento de ingestão de água e líquidos em geral para manter o aparelho respiratório úmido e mais protegido contra as substâncias irritantes presentes na fumaça. A hidratação também ajuda a combater o ressecamento da garganta e a prevenir a tosse constante.

Procurar ajuda médica

Embora as medidas de prevenção sejam essenciais, é importante estar atento aos sinais do corpo. Caso você apresente sintomas como dificuldade para respirar, tosse persistente, irritação nos olhos, nariz e garganta, ou qualquer outro desconforto respiratório, é fundamental procurar atendimento médico.

Pessoas com condições preexistentes, como doenças cardíacas, respiratórias ou imunológicas, devem ter um cuidado ainda maior, consultando o médico sobre a necessidade de ajustes no tratamento durante esse período de queimadas.

