Atílio Vivácqua: filho agride mãe e ameaça tocar fogo em casa

Um jovem, de 29 anos, foi preso, neste domingo (23), após agredir a sua mãe e ameaçar a atear fogo em sua residência na rua General Dutra, no Centro do município de Atílio Vivácqua.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), o suspeito ainda resistiu a prisão, mas foi contido pelos policiais.

Em depoimento, uma testemunha relatou que o jovem agrediu intensamente a sua mãe antes de fazer as ameaças. A vítima pediu socorro.

Ao chegar ao local para ajudar, segundo a testemunha, ela entrou em luta corporal com o agressor, sendo necessário dar um “mata-leão” nele, pois o mesmo pegou uma faca para tentar matar a própria mãe.

O suspeito foi detido e encaminhado para 7ª Delegacia de Polícia em Cachoeiro de Itapemirim.

