Bairro de Vila Velha vai receber construção de praça

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), assinou, nesta sexta-feira (14), a ordem de serviço para a construção da Praça Celina, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. A obra, fruto de um convênio entre o Estado e a Prefeitura de Vila Velha, contará com um investimento de R$ 2.038.471,49.

A solenidade de assinatura contou com a presença do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, e do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, além de lideranças comunitárias e moradores da região.

A nova praça terá um total de 5.093,04 metros quadrados e contará com diversos equipamentos para atender diferentes públicos. O projeto inclui uma academia ao ar livre, pista de corrida no entorno, calçada legal, áreas permeáveis, pergolados com mesas, bancos, bicicletários e um parquinho infantil. Haverá também um parcão, um espaço destinado aos animais de estimação, promovendo bem-estar também para os pets.

Além disso, a Praça Celina contará com uma quadra poliesportiva equipada com uma pequena arquibancada, proporcionando um local adequado para a prática esportiva e eventos comunitários. A iniciativa faz parte do compromisso do Governo do Estado em ampliar as opções de lazer e esporte nos bairros dos municípios capixabas.

A expectativa é que a obra traga mais qualidade de vida aos moradores de Rio Marinho e das regiões vizinhas, incentivando a prática esportiva e o convívio social. Durante o evento, o secretário destacou a relevância do projeto para a população. “A Praça Celina será um espaço de lazer, esporte e convivência para a comunidade. Investir em infraestrutura esportiva é promover qualidade de vida, bem-estar e inclusão social. Essa é a terceira ordem de serviço, só esta semana, que estamos dando para construção de praças em Vila Velha. Isso mostra o compromisso do Governo do Estado com a população canela-verde e de todo o território capixaba”, afirmou José Carlos Nunes.

