Basquete: destaque capixaba passará por avaliação no Botafogo

O esporte capixaba segue revelando talentos nas mais variadas modalidades. E é do basquete que uma nova joia, de apenas 16 anos e 1,80 de altura, pode ser um novo destaque do Espírito Santo. Trata-se do ala/armador Pedro Henrique, do Álvares Cabral.

Após ser bicampeão estadual em 2023, o jogador irá passar por uma avaliação no Botafogo, no Rio de Janeiro, que acontece neste domingo (23), na sede do clube carioca. A expectativa é grande para o jovem atleta, nascido na Serra e oriundo de um projeto social, o Instituto PEB, de Laranjeiras, local onde ainda treina, intercalando atividades com o clube cabralista.

“Eu penso em cada vez mais elevar o nível do meu basquete. Tenho treinado muito, todos os dias, buscando melhorar em todos os aspectos, e essa avaliação no Botafogo me deixa empolgado. Vou me esforçar muito para conseguir. Estou focado e a partir disso quero conseguiu construir uma história lá, ganhar a visibilidade e subir para o profissional, que acho que seria interessante também”, afirmou.

Da brincadeira ao sonho

Filho de Joelson e Edneia, Pedro Henrique foi campeão capixaba sub-15 e sub-16, pelo Álvares Cabral, em 2023. Na sequência, o ala/armador chegou a ser pré-selecionado para a Seleção Capixaba de Basquete sub-16, no ano passado. Dando um passo de cada vez, o jogador relembra o seu início no esporte e segue sonhando com voos ainda mais altos.

“Comecei a jogar na escola, com 12 anos, ali no intervalo ou educação física, com meus amigos, ainda como brincadeira. Aí eu peguei gosto pelo esporte e minha mãe me colocou em um projeto social, o Instituto PEB, em Laranjeiras, na Serra. Gostei muito de estar lá, participar dos treinos e percebi que era aquilo que eu queria para a minha vida. De lá, consegui fazer um teste no Álvares Cabral, passei e no ano de 2023 eu entrei no clube, conquistei dois campeonatos, então a brincadeira virou um sonho”, afirmou.

Evolução como atleta

Pedro Henrique treina a semana inteira, sendo três dias no Álvares Cabral e outros dois no Instituto PEB, na Serra. Uma rotina árdua, porém necessária, para que o atleta evolua o seu jogo e possa se colocar em destaque estadual.

“Quando eu entrei lá no Álvares Cabral eu era o pior de todos (risos). Fui acolhido pelo clube desde quando eu cheguei, mas eu senti que eu precisava treinar mais, me dedicar. Quando eu fui evoluindo, eu percebi que começaram a me olhar diferente, comecei a ser ainda mais respeitado. Estou totalmente adaptado ao clube e quero obter mais e mais conquistas”, revela.

Fã de Kobe Bryant e inspiração em SGA

Como todo jogador de basquete, Pedro Henrique tem seus ídolos no esporte. O capixaba é fã do lendário armador Kobe Bryant, que fez história com cinco títulos da NBA pelo Los Angeles Lakers, e que faleceu num trágico acidente de helicóptero, em janeiro de 2020.

Dentro de quadra, além do superastro norte-americano, um canadense é a inspiração que Pedro Henrique tenta emular em seu jogo. O também ala/armador Shai Gilgeous-Alexander, de 26 anos, destaque máximo do Oklahoma City Thunder, também da NBA.

E além das estrelas internacionais, o armador Yago Mateus, da Seleção Brasileira de basquete, e que atualmente defende o Estrela Vermelha, da Sérvia, também está no radar do capixaba.

“Meu maior ídolo é o Kobe pela mentalidade, que é o que eu mais gosto de alguns jogadores. O meu jogador favorito é o Shai, por conta da defesa. Eu gosto muito de ver como ele defende, da liderança dele com o grupo e as escolhas dele são muito boas. Em geral, o jogo dele eu acho que é bem efetivo. E do Brasil mesmo eu acompanho o Yago Mateus, da Seleção Brasileira, ele joga muito”, finaliza.

