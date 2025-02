Beach soccer feminino: São Pedro vence e fatura pentacampeonato no ES

Jogando com muita raça e botando o “coração na ponta dos pés”, a equipe do São Pedro derrotou o Estadual, de virada, e conquistou o pentacampeonato do Metropolitano de Beach Soccer Feminino 2025. Na partida decisiva, que aconteceu na tarde deste domingo (9), na arena montada na Praia de Barra do Sahy, em Aracruz, as atuais campeãs do mundo e líderes do ranking mundial venceram por 3 a 2.

O jogo

Com um chute despretensioso e de longe, Júlia abriu o placar para o São Pedro. O empate do Estadual veio ainda no 1º período, após cobrança de escanteio, Thieny escorou de cabeça e balançou a rede.

No início do 2º tempo veio a virada do Estadual, com Lud, cobrando pênalti. Mas as campeãs mundiais logo empataram numa cobrança de falta magistral de Flavinha, que mandou no ângulo, sem defesa para a goleira adversária.

Nos momentos finais do 3º período, muita emoção, com as duas equipes criando chances de gol. Mas a “camisa pesou” e Mayara cobrou falta com força, rasteira, para marcar o gol do título.

Títulos

O São Pedro, além de pentacampeão do Metropolitano de beach soccer, também é campeão mundial, bicampeão da Americas Winners Cup, tricampeão brasileiro, campeão da Supercopa do Brasil, campeão estadual de clubes, tricampeão estadual de seleções e 10 vezes campeão municipal de Vitória.

