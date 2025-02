Cachoeiro: Guarda Municipal receberá doação de fuzis da Polícia Penal

A Secretaria de Segurança e Trânsito de Cachoeiro de Itapemirim está finalizando os trâmites para a doação de dez fuzis modelo MD 97, calibre 5.56, pela Polícia Penal do Espírito Santo para a Guarda Civil Municipal (GCM).

Nesta semana, representantes da pasta se reuniram com o diretor-geral da Polícia Penal, José Franco de Morais Junior, para acertar os detalhes finais da doação. A aquisição desse armamento representa um avanço significativo na segurança pública do município, proporcionando melhores condições de trabalho para os agentes da GCM.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, destacou a importância desse reforço no equipamento da corporação.

“Esse é um marco histórico para a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro. A chegada desses fuzis garantirá mais segurança aos nossos agentes e ampliará a capacidade operacional da GCM, fortalecendo ainda mais o trabalho de proteção à população”, afirmou Clayton.

Os trâmites legais para oficializar a doação estão em andamento, e a previsão é que a GCM receba os armamentos em breve.

