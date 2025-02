Capacitação para o turismo: Setur abre inscrições para cursos no ES

A Secretaria do Turismo (Setur) anunciou a abertura das inscrições para cinco cursos de qualificação que serão realizados no mês de março de 2025. As capacitações fazem parte do Programa de Qualificação para o Turismo e serão ofertadas em diferentes municípios capixabas, com o objetivo de aprimorar o atendimento e os serviços prestados no setor.



Um dos destaques da programação é o curso inédito de “Turismo de Base Comunitária”, que será realizado em Ubu, Anchieta, e também em Vila Velha. Essa modalidade busca capacitar comunidades locais para desenvolver atividades turísticas sustentáveis e fortalecer a identidade cultural das regiões.



Além dele, há opções como “Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem”, que acontecerá em Praia Grande, Fundão; “Atrativos Negócios Inteligentes”, em Itaguaçu; e “Elaboração de Cardápios: Planejamento e Precificação”, que será ofertado em Vitória.



Os cursos terão carga horária de 40 horas, distribuídas em encontros presenciais no período noturno, exceto o curso de Elaboração de Cardápios, que ocorrerá no turno vespertino. As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever por meio dos contatos indicados para cada localidade.



O secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, destacou a importância da qualificação para fortalecer o turismo capixaba. “Capacitar profissionais e comunidades locais é fundamental para garantir um turismo mais estruturado e competitivo. Esses cursos não só ampliam oportunidades de trabalho, como também aprimoram a experiência dos turistas que visitam nosso Estado”, afirmou.



Para mais informações sobre os cursos e inscrições, os interessados podem entrar em contato com os órgãos responsáveis por cada capacitação.

Anchieta

Curso: Turismo de Base Comunitária



Carga horária: 40h

Carga horária: 40h Vagas: 20

Data: 17 a 28/03

Horário: 18h às 22h

Local: Associação de Moradores da Comunidade de Ubu – Rua Magno Ribeiro Muqui, s/n, Ubu – Anchieta – ES

Inscrições: Seturce (28) 99255-3525 / Tiana (Pousada Pau Brasil) (28) 99222-4033

Vila Velha

Curso: Turismo de Base Comunitária

Carga horária: 40h

Vagas: 20

Data: 24/03 a 04/04

Horário: 18h às 22h

Local: Fazenda Liberdade do Chury – Córrego Sete – Estrada Ayrton Senna – Área rural

Inscrições: Prefeitura Municipal (27) 3149-7400

Fundão

Curso: Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem

Carga horária: 40h

Vagas: 20

Data: 24/03 a 04/04

Horário: 18h às 22h

Local: Restaurante e Pousada Moquem da Vila – Rod. Tancredo de A Neves – Praia Grande, Fundão

Inscrições: Secretaria Municipal de Turismo (27) 99967-2938 / (27) 99707-7889

Itaguaçu

Curso: Atrativos Negócios Inteligentes

Carga horária: 40h

Vagas: 20

Data: 24/03 a 04/04

Horário: 18h às 22h

Local: CRAS – Av. da Paz, s/n, Bairro Canto Feliz

Inscrições: Secretaria Municipal de Esporte e Turismo – (27) 3191-1022

Vitória

Curso: Elaboração de Cardápios: Planejamento e Precificação

Carga horária: 40h

Vagas: 16

Data: 24/03 a 04/04

Horário: 13h às 17h

Local: Hotel Senac – R. Bráulio Macedo, 417 – Ilha do Boi

Inscrições: [email protected]

