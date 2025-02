Sedu promove oficina de Inteligência Artificial no Espírito Santo

A Secretaria da Educação (Sedu) realizou, na última sexta-feira (14), uma oficina sobre “Inteligência Artificial (IA) para Técnicas de Estudo”. A iniciativa buscou, por meio da integração de ferramentas tecnológicas na aprendizagem, capacitar os educadores para a aplicação estratégica da IA no ensino.

Durante o encontro, que reuniu técnicos de formação e equipes de projetos das Superintendências Regionais de Educação (SRE), os participantes exploraram conceitos fundamentais da tecnologia e suas aplicações na educação, desenvolvendo competências para integrar essas ferramentas ao planejamento pedagógico e às metodologias de ensino.

Além de oferecer uma experiência prática, a ação também buscou ampliar o impacto da iniciativa na Rede Estadual. A partir do dia 24 de fevereiro, os conhecimentos adquiridos serão replicados pelos participantes para os professores do componente curricular Estudo Orientado, permitindo a adoção de estratégias inovadoras que otimizam os métodos de ensino e aprendizagem.

De acordo com a gerente de Qualificação Profissional do Centro de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo (Cefope), Bianca Santana, um dos principais diferenciais da imersão foi a abordagem dinâmica e aplicada, que preparou os docentes para incorporar a IA de maneira eficiente em sala de aula.

“Ao fortalecer a inovação como um dos pilares da educação, a iniciativa contribui para um ecossistema de ensino mais conectado e adaptado às novas demandas tecnológicas, promovendo o desenvolvimento profissional dos educadores e aprimorando a experiência dos estudantes na Rede Estadual”, destacou a servidora.

