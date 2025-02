Caparaó: 14ª Batalhão participa de estudo sobre qualidade de vida

O comandante do 14ª Batalhão, Tenente-Coronel Ronaldo Raimondi, juntamente com a Tenente Letícia Emerick Bandeira e demais oficiais, promoveu, na última quarta-feira (29), o início do estudo sobre qualidade de vida e metodologias para a redução de riscos cardiovasculares entre os agentes de segurança pública.

A iniciativa, denominada “Mens Sana in Corpore Sano”, é realizada em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo (SESP-COPAS).

Agradecemos à Dra. Adriana Madeira Álvares da Silva e sua equipe pelo empenho e dedicação na condução desse importante estudo, que contribuirá significativamente para a saúde e o bem-estar dos nossos agentes de segurança pública. Estamos confiantes de que essa parceria trará benefícios duradouros, promovendo uma melhor qualidade de vida e prevenindo riscos cardiovasculares e reduzindo significativamente o estresse entre os profissionais que diariamente se dedicam à proteção da sociedade.

