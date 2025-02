Capixabas viajam para disputar Campeonato Brasileiro de Wrestling

Os atletas Caio Cuzzuol e as irmãs Emilly e Stefanny Ferreira embarcam nesta sexta-feira (14) rumo ao Rio de Janeiro, onde disputam, no fim de semana, o Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling Sub-23. Além de reunir os melhores atletas do país, a competição, que acontece no Complexo Caio Martins, em Niterói, ainda assegura aos campeões de cada categoria uma vaga no Pan-Americano da modalidade, que será disputado no México, no início de abril.

Os três lutadores chegam a competição representando o Clube Capixaba, uma das maiores potências do esporte no Brasil, e acompanhados do treinador Vinicius Corcoran, que vem fazendo a preparação do trio desde o ano passado.

Apesar de ser a primeira competição oficial do ano, Corcoran se mostrou otimista com relação ao desempenho dos capixabas no torneio. Para ele, os três chegam ao Rio de Janeiro com boas chances de medalhar e podem até beliscar a medalha de ouro, que garante vaga no Pan-Americano.

“Nós estamos treinando forte e sem parar desde o fim do ano passado e, nem durante as festas de fim de ano, nós paramos os treinos completamente. Este é um torneio muito importante e a possibilidade de disputar o Pan ajudou muito a deixar os três ainda mais focados. Acho que as meninas têm um caminho um pouco mais tranquilo em possibilidade de medalha. Acredito que vai depender muito delas, de como elas estarão física e psicologicamente. O Caio já tem um caminho um pouco mais difícil, por lutar em uma categoria acima da que está acostumado”.

Sansão

Conhecido como Sansão entre os atletas e treinadores, Caio Cuzzuol reconhece as falas do treinador sobre a dificuldade que pode encontrar, mas acredita que o período intenso de treinos pode ser um diferencial a seu favor.

Sansão deve ser o único dos três capixabas a lutar nos dois dias de competição (sábado, na categoria 74 kg; e domingo, na categoria 70 kg). Bastante focado, ele admite que a chance de representar o Brasil no Pan foi o diferencial para esta escolha.

“Eu tenho trabalhado a minha mente e o meu corpo para esta competição. São mais de três meses de trabalho e isso vem me dando um ânimo a mais para conseguir essa vaga para o México”, finalizou.

Leia também: Valendo a liderança, Desportiva e Rio Branco-VN duelam no Capixabão