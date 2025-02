Carnaval de Anchieta terá dez dias de esquema de segurança reforçada

Para garantir a tranquilidade das famílias no carnaval do município e manter a agitação somente por conta da alegria dos foliões, a Prefeitura de Anchieta montou um esquema de segurança especial de dez dias que começa na sexta-feira (28) de carnaval e vai até a segunda-feira (9) da semana seguinte à festança.

Cerca de duzentas mil pessoas são esperadas pela prefeitura durante o período. O prefeito da cidade, Leonardo Abrantes, disse que Anchieta está preparada para receber os foliões. “Todos os setores da prefeitura estão cuidando dos serviços públicos necessários para um bom carnaval, a começar por esse esquema de segurança e pela limpeza pública”, afirmou.

“Mas também os empresários de Anchieta estão preparando o que temos de melhor a oferecer em festas, shows, hotéis, pousadas, campings, restaurantes, lanchonetes, bares e outros serviços que ajudam a deixar aquele gostinho de quero mais em nossos visitantes”, elogiou.

O planejamento envolve o reforço da Guarda Municipal em parceria com os demais órgãos de segurança pública e defesa social, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar e outros. A Sala de Videomonitoramento vai acompanhar de perto os principais pontos.

Para conseguir proporcionar a sensação de segurança a toda população e aos visitantes que venham desfrutar dos balneários de Anchieta, o reforço das equipes será feito em Ubu, Parati, Castelhanos, Boca da Baleia, Porto Velho, Praia Central, Coqueiro, Marvila, Balanço, Inhaúma e Iriri.

A segurança vai ser reforçada também nas rotas turísticas de Anchieta: Circuito do Imigrante, Circuito Vale do Corindiba, Circuito Benevente, Circuito Cultura e Fé, Circuito Praias e Caminhos de Anchieta.

O planejamento de segurança envolve a participação de diversas áreas da Prefeitura de Anchieta, como a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a de Meio Ambiente, a de Turismo, a de Esportes, a de Saúde, a Gerência de Segurança Pública e Social, a de Cultura e a de Comunicação Social.

