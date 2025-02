Carro com restrição é recuperado pela PM em Guaçuí

A Polícia Militar recuperou, na noite da última sexta-feira (14), um veículo, modelo Ford Ka, com restrição de furto ou roubo, dentro de uma garagem residencial, no bairro Tancredo Neves, em Guaçuí. O carro teria sido roubado em Minas Gerais.

A proprietária da casa onde o veículo foi encontrado informou aos militares que um homem teria deixado o carro em sua garagem, com a permissão do seu filho. Entretanto, ela afirmou não saber quem seria o homem.

O carro foi removido ao pátio credenciado do Detran. A 6ª Delegacia Regional de Alegre vai investigar o caso.

