Casagrande e Ferraço recebem a nova Mesa Diretora da Ales

Após a eleição da presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que ocorreu na tarde desta segunda-feira (3) e reelegeu o deputado estadual Marcelo Santos (União Brasil) à frente da Casa de Leis, o governador Renato Casagrande (PSB) e o vice, Ricardo Ferraço (MDB), receberam a nova composição da Mesa Diretora.

Em clima festivo, o governador e o vice dialogaram com o presidente reeleito, Marcelo Santos, e os demais integrantes da Mesa sobre o futuro do Estado.

Confira a chapa completa:

Titulares

Suplentes

Leia Também: Deputados comemoram reeleição de Marcelo Santos à frente da Ales

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui