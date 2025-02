Chamada Escolar: lista de espera começa nesta segunda-feira (17)

Acabou, na última sexta-feira (14), o período de chamamento dos estudantes constantes na lista de suplência da Chamada Escolar 2025. A partir desta segunda-feira (17), todas as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino darão início à lista de espera, que se estenderá por todo o ano.

A lista de espera é um registro sistemático, por parte da secretaria escolar, das manifestações de interesse por vaga, inclusive daqueles estudantes que já se encontram matriculados em outra unidade de ensino. A inclusão de um estudante na lista de espera não garante a efetivação de sua matrícula.

A disponibilização de vagas ao longo do ano letivo poderá ocorrer em casos de transferências de estudantes a outras unidades escolares ou desistência de matrículas, bem como, casos excepcionais em que são criadas novas turmas nas escolas.

O objetivo desse processo de criação da fila de espera é empregar transparência criteriosa na organização dos interessados em vagas escolares em todas as unidades da rede estadual. Sendo assim, sempre que disponibilizada uma vaga, o estudante que ocupa a primeira posição nessa lista será contatado.

Procure a secretaria da escola de interesse e manifeste o interesse de vaga! Para mais informações sobre a chamada escolar, acesse https://sedu.es.gov.br/chamadaescolar.

