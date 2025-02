Cidade do ES registra a maior temperatura do Brasil nesta quarta (19)

O calor intenso dos últimos teve um novo recorde para a cidade de Alegre, na região do Caparaó capixaba. O município registrou a maior temperatura do Brasil, empatando com a cidade mineira de Itaobim.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade capixaba registrou 38,1°C até às 15h desta quarta-feira (19), o mesmo da cidade mineira. Seropédica Eco Agrícola, no Rio de Janeiro, registrou 37,7°C. E Aragarças, em Goiás, registrou 37,5°C.

Grande parte do Brasil registra uma onda de calor desde o último fim de semana, com temperaturas superiores a 36°C. No Espírito Santo, a capital Vitória bateu recorde de alta temperatura por dois dias consecutivos.

Em Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (18), termômetros espalhados no centro da cidade chegaram a registrar 43°C. Mas, o calor deve dar uma trégua nos próximos dias, de acordo com a Climatempo.

