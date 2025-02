Criminosos invadem e furtam unidade de saúde em cidade do Sul do ES

Criminosos invadiram e furtaram objetos de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Guaçuí.

De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou que chegou ao local e percebeu que a unidade havia sido arrombada e que alguns itens haviam sido levados pelos criminosos.

Durante a ocorrência, foi confirmado o desaparecimento de dois notebooks, uma bateria veicular de porte pequeno e três transformadores. Ainda segundo os militares, outros itens, que não puderam ser especificados, também foram roubados.

Os criminosos teriam arrombado a porta dos fundos, quebrando dois cadeados e o portão que dá acesso ao local. Várias portas de madeira também foram danificadas, assim como diversos aparelhos de ar-condicionado que estavam armazenados em uma sala.

A testemunha informou que o local possui apenas uma câmera de segurança; no entanto, ela não realiza gravações. Por esse motivo, não foi possível identificar o suspeito nem determinar quando o crime ocorreu.

