Foragido é preso em Cachoeiro com armas e motocicleta roubada

A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou, na noite deste domingo (2), uma motocicleta com restrição de roubo no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da GCM, as buscas começaram após o sistema de videomonitoramento da cidade identificar a motocicleta, modelo Honda Fan, circulando com restrição de roubo.

Leia também: Suspeito de matar o próprio filho, de seis anos, é preso no ES

As equipes percorreram diversos bairros de Cachoeiro até encontrarem o veículo no bairro Aquidaban. Durante a abordagem, os agentes localizaram um revólver calibre .32, sem identificação do fabricante, e seis munições, sendo quatro intactas e duas violadas. Além disso, foi constatado que o suspeito tinha passagem por tráfico de drogas e estava foragido após receber o benefício da saidinha.

Questionado, o suspeito informou que havia comprado a motocicleta no dia anterior e desconhecia a restrição de roubo.

A moto foi apreendida e encaminhada pelos agentes ao Distrito Policial Judiciário (DPJ). O suspeito foi detido e entregue às autoridades para as providências cabíveis.