Criminosos usam nome da Defensoria Pública para aplicar golpes no ES

A Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) identificou, nas últimas semanas, que estelionatários estão utilizando o nome da instituição e de defensores públicos para aplicar golpes nos cidadãos que possuem algum processo em andamento.

Apurações feitas pela DPES apontam que os criminosos, se passando por defensores públicos e utilizando dados reais de processos, procuram pessoas que efetivamente possuem processo em andamento na instituição alegando que essas teriam valores a receber de suas causas.

No entanto, para ter acesso a este dinheiro, as vítimas teriam que pagar um “adiantamento”. A DPES já acionou as autoridades policiais e tem espalhado alertas para a população. Isso porque a instituição não cobra por seus serviços em nenhuma hipótese.

“É importante alertar o cidadão para o fato de que os serviços da Defensoria Pública são gratuitos e não há cobrança de valores, em nenhuma circunstância. Caso o cidadão receba qualquer tipo de contato com o nome da Defensoria e referência a pagamento de valores, não deve fazê-lo”, afirma o defensor público-geral do estado, Vinícius Chaves de Araújo.

