Defeso do caranguejo-uçá começa sexta-feira (28) em Anchieta

Começa na sexta-feira (28) mais um período de proteção ao caranguejo-uçá, muito comum nos manguezais capixabas e de Anchieta. O defeso vai até o dia 5 de março.

Durante o defeso, fica proibida a captura, o cativeiro, o transporte, o beneficiamento, a industrialização, o armazenamento e a comercialização.

Todos os períodos de defeso deste ano foram estabelecidos na Portaria mº 35-R, de 19/12/2024. Já as regras a serem seguidas foram estabelecidas pelo decreto federal nº 6.514/2008 e decreto municipal nº 4.617/2013.

Elas valem para o caranguejo inteiro e para as partes isoladas, sempre do primeiro ao último dia de andada.

Anote os próximos períodos do defeso em 2025: 30/03 a 04/04 e 28/04 a 03/05.

