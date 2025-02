Delegação capixaba viaja para participar de eventos de taekwondo

Uma delegação composta por nove atletas capixabas de taekwondo viajou, nesta terça-feira (18), para o Rio de Janeiro, onde disputarão a Seletiva Nacional Aberta e o Grand Slam da modalidade.

A Seletiva começa nesta quarta-feira (19), seguida pelo Grand Slam na quinta-feira (20), ambos realizados na Arena Carioca 1. O evento reunirá atletas de diversas regiões do país em disputas de alto nível

Os atletas e os oito membros da comissão técnica viajaram com o apoio do programa Vai Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que incentiva a participação de esportistas capixabas em competições nacionais. Os campeões da Seletiva Nacional Aberta garantirão vaga no Grand Slam 2025, torneio que definirá a Seleção Brasileira de Taekwondo para a temporada nas categorias cadete, juvenil e adulto.

Os lutadores que viajam com transporte da Sesport são: Ebson Santos, Gabriel Garcias Serpa, Gabriel Oliveira, Isaac Akira, Lisa Maria Menezes, Lucas Alberto Lutzke, Lucas Sammyr, Luis Guilherme Cardos e Milla Gabrielly Reinoso Rocha, além dos técnicos Alysson Pimentel, Carolina Cecília Pimentel, Charlle Barbosa de Oliveira, Davidson Benedito, Diogo Henrique Andrade Corrêa, Dominic Proux Bopp Corrêa, Pedro Paulo Francelino e Veronica Proux Bopp de Souza.

