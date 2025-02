Deputados aprovam novas rotas do turismo para o Sul do Estado

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou três Projetos de Lei (PLs) que estabelecem novas rotas turísticas em municípios do Sul capixaba. A iniciativa busca fortalecer o turismo nessas regiões, valorizando seus atrativos naturais e culturais. Além dessas propostas, outras 12 matérias foram acatadas na sessão ordinária desta segunda-feira (17).

Novos destinos turísticos

Duas das novas rotas são de autoria do deputado Dr. Bruno Resende (União). O PL 562/2023 cria a “Rota do Pico dos Pontões”, em Mimoso do Sul, enquanto o PL 663/2023 institui a “Rota do Itabira”, em Cachoeiro de Itapemirim. Já o PL 677/2023, do deputado Callegari (PL), estabelece a “Rota das Águas”, que abrange Vargem Alta, Iconha e o distrito de Matilde, em Alfredo Chaves.

Novas capitais simbólicas

Além das rotas turísticas, o deputado Dr. Bruno também propôs três projetos que concedem títulos de “capital” a municípios capixabas. Os PLs 476 e 478/2023 estabelecem Mimoso do Sul e Atílio Vivácqua como capitais simbólicas do Espírito Santo em suas datas de fundação. Já o PL 683/2023 confere a Conceição do Castelo o título de Capital Estadual da Portugália, em reconhecimento à forte influência portuguesa e italiana na região.

Cultura e esportes ganham reconhecimento

O evento gospel “Jesus Vida Verão” foi oficialmente reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Estado por meio do PL 245/2023, do deputado Vandinho Leite (PSDB). O festival, realizado em Vila Velha, é considerado o maior evento gospel de praia do país.

Outra tradição reconhecida foi a Festa do Carro de Boi de São José do Calçado, declarada patrimônio cultural imaterial pelo PL 842/2023, do deputado Coronel Weliton (PRD). Ele também é autor do PL 819/2023, que reconhece a prática esportiva de Wheeling, popularmente conhecida como “Grau”, em todo o Espírito Santo.

Outubro Rosa nas escolas

O deputado Dr. Bruno também teve aprovado o PL 896/2023, que institui a campanha “Outubro Rosa nas Escolas”, voltada para a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, a ser realizada anualmente no mês de outubro.

Além dessas medidas, outras cinco propostas foram aprovadas para declarar entidades sociais como de utilidade pública. Agora, todos os projetos seguem para sanção ou veto do governador Renato Casagrande (PSB).

