Desenvolvimento: cidades do ES terão mais acesso agropecuário

Os municípios capixabas estarão mais preparados para receber investimentos do Governo do Espírito Santo para apoiar as atividades agropecuárias e a infraestrutura no campo. Os secretários municipais de Agricultura se reúnem, nesta terça-feira (18), com a equipe da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) para conhecerem de perto os programas da Administração Estadual de fomento a essa área.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, vai se reunir com representantes de 73 municípios que confirmaram presença no evento e apresentar as ações que envolvem o repasse de máquinas e equipamentos para o reparo e manutenção de vias rurais e fortalecimento dos processos produtivos, a pavimentação de rodovias, os calçamentos rurais, a instalação de energia trifásica, o fundo de apoio à agricultura familiar e o desenvolvimento das cadeias de produção agropecuária no Espírito Santo.

O objetivo do Governo do Estado é instruir as equipes municipais para facilitar a participação e o acesso dos municípios nos programas estaduais, já que boa parte das prefeituras está com gestores recém-empossados por conta da alternância proporcionada pelas eleições de 2024. O encontro com os secretários de Agricultura dos municípios capixabas acontecerá na Fazenda Paraíso, localizada no bairro Jucu, em Vila Velha.

