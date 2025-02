Dois homens são presos com mais de nove quilos de cocaína em Cariacica

Nesta quinta (20), militares do 7º Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo (BPM) prenderam dois homens em posse de 9,4 quilos de cocaína, vasta quantidade de embalagens vazias para embalo de entorpecentes e uma balança de precisão em Jardim Botânico, Cariacica. O material ilícito foi localizado no porta-malas de um carro.

A guarnição estava em patrulhamento no bairro Rio l Marinho, também em Cariacica, quando visualizou dois indivíduos em um veículo suspeito seguindo em direção ao bairro Jardim Botânico.

Imediatamente, a equipe começou o acompanhamento e deu voz de parada ao condutor.

Durante a busca no automóvel, os militares encontraram os mais de nove quilos de cocaína, o material para embalo e a balança de precisão guardados dentro do porta-malas.

Diante do flagrante, o carro foi removido ao pátio. Os dois suspeitos, de 35 e 40 anos, junto com o material apreendido, foram levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

Leia também: Grávida é presa por tráfico de drogas em Muniz Freire