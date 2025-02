Empresário é condenado a 24 anos de prisão por estupro em Iúna

Um empresário da cidade de Iúna foi condenado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em 24 anos de prisão pela prática de vários delitos de estupro contra a mesma vítima.

De acordo com o MPES, os crimes ocorreram entre os meses de abril e maio de 2019, quando a vítima na época com 14 anos, trabalhava como menor aprendiz na loja do denunciado.

Após praticar os estupros, todos mediante violência, o denunciado ameaçava a vítima, para que não revelasse a ninguém o ocorrido.

Conforme a sentença, a vítima sofreu danos emocionais irreparáveis em decorrência dos estupros sofridos, conforme atestado em laudos psicológicos, incluindo estresse pós-traumático, crises de ansiedade e depressão severa, e faleceu precocemente em decorrência de um câncer grave.

Segundo o Promotor de Justiça de Iúna, o crime impactou não só a vítima, mas toda a sua família, que passou a viver com medo, tendo inclusive que se mudar para um município distante. A repercussão na comunidade foi igualmente grande, considerando que o réu era uma pessoa conhecida por todos.

Condenação

Segundo a sentença, ainda houve causas de aumento de pena previstas no artigo 226, II do Código Penal (empregador da vítima), que aumenta a pena da metade; e no artigo 71, do Código Penal, em decorrência da quantidade de repetições, fixando um aumento em 1/3 (um terço).

A Justiça condenou definitivamente o réu a 24 anos de reclusão em regime fechado.

