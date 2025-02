ES abre ano letivo com expansão do ensino integral e modernização

O Governo do Estado realizou, na manhã desta terça-feira (04), a abertura simbólica do ano letivo de 2025. A cerimônia, que aconteceu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Mestre Álvaro, no município da Serra, celebrou a valorização da educação capixaba, com a divulgação da ampliação dos programas educacionais e da modernização da rede de ensino.

Aproximadamente 190 mil alunos da Rede Estadual de Ensino estão retornando às aulas com o início do ano letivo de 2025 nas mais de 400 escolas espalhadas pelo Espírito Santo. Marcando este início, também foram entregues as obras de reforma e ampliação da EEEFM Mestre Álvaro e da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Arnulpho Mattos, na Capital, que também recebeu a visita do governador Renato Casagrande.

“Nós escolhemos a Escola Mestre Álvaro para fazer a abertura do ano letivo, pois estamos a reinaugurando e a escola ficou linda. Vim aqui em 2021 e a escola estava precisando de uma reforma e ampliação. Olha só como está maravilhosa agora! Sabemos que nem todo desempenho depende de uma boa estrutura, mas uma escola nova com laboratórios, com tecnologia, com ar condicionado, incentiva os alunos a estudar mais. A educação é o caminho mais curto para oportunidades e reduzir as desigualdades”, afirmou o governador.

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, também esteve presente: “Começamos o ano letivo com o compromisso de seguirmos evoluindo e investindo na educação pública capixaba com entregas reais. Escolas novas, melhor estrutura de ensino e aprendizado. Um destaque especial aos nossos profissionais da educação, que são fundamentais e o elo firme na formação das nossas crianças. As conquistas estão aí. Em 2024, o Espírito Santo foi medalha de ouro no Ideb. Fruto do trabalho dos educadores, do empenho dos estudantes e da melhor infraestrutura da Rede. Temos avanços significativos também no ensino de tempo integral. Vamos em frente, estudando e trabalhando sempre.”

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou a profunda transformação que as revitalizações podem proporcionar às instituições de ensino e o impacto dessas reformas no dia a dia da comunidade escolar. “O que estamos fazendo ao entregar esta obra, nesse momento simbólico de abertura do ano letivo, é garantir às pessoas que elas acreditem nos sonhos e acreditem que as pessoas que ocupam funções públicas são capazes de realizar sonhos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e quero desejar um grande ano letivo para toda a nossa Rede”, disse.

Novidades na Rede Estadual de Ensino

Uma das principais novidades é a expansão das escolas em tempo integral. A partir deste ano, mais 30 escolas adotarão esse modelo, totalizando 214 unidades que oferecem uma carga horária ampliada. Com a concepção de educação integral, essa oferta busca aprimorar o aprendizado e fortalecer o desenvolvimento dos estudantes, oferecendo uma formação mais completa.

Outra iniciativa que ganha força neste ano letivo é o programa Escola do Futuro. Voltado para a inovação e a experimentação digital, esse programa certifica escolas que utilizam tecnologia como ferramenta para potencializar a aprendizagem. Em 2025, mais 35 unidades serão certificadas, elevando para 50 o total de Escolas do Futuro distribuídas por 38 municípios capixabas.

Com essa ampliação, a certificação agora abrange instituições dos municípios de toda a Região Metropolitana da Grande Vitória, além de incluir novas unidades no interior do Estado.

Os Centros Estaduais de Idiomas também receberão seis novas unidades, totalizando 29 em todo o Estado. Além disso, o Programa de Intercâmbio Estudantil terá um aumento de 180 vagas, totalizando 350 oportunidades. Novos destinos internacionais serão incluídos, como Inglaterra, Irlanda e Argentina, somando-se aos já tradicionais Estados Unidos e Canadá.

Os alunos da Rede Estadual de Ensino poderão contar também com a oferta de cerca de 34 mil vagas no Ensino Médio Integrado a cursos técnicos profissionalizantes, além de mais de 4 mil vagas em cursos técnicos concomitantes em parcerias com outras instituições. Já os finalistas, poderão aproveitar a ampliação do Programa Pré-Enem com as mais de 2 mil vagas ofertadas nas 13 escolas polos.

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também iniciam o ano letivo com novidades. A modalidade EJA Profissional oferece cursos de qualificação integrados ao Ensino Médio, proporcionando aos alunos a oportunidade de desenvolver habilidades técnicas enquanto concluem sua formação acadêmica. Entre os cursos disponíveis, estão Assistente em Logística, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Administrativo, Assistente de Manutenção e Suporte de Computadores, Cuidador de Idosos, entre outros.

Reformas

Com investimento superior a R$ 11 milhões, as obras de reforma e ampliação da EEEFM Mestre Álvaro incluíram a construção do bloco da ampliação e reforma das edificações existentes, com área total de 4.411,32 metros quadrados. Agora, a escola conta com 16 salas de aula, além de laboratórios de física, química e informática, auditório, quadra, biblioteca, sala multiuso, espaço esportivo e quadra coberta. As obras foram realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

“Quem conheceu essa escola sabe que construímos um paraíso aqui. Falo para toda a comunidade escolar: não deixem de sonhar. Continuamos trabalhando para que os sonhos da população se tornem realidade. Quando vemos uma escola como essa, ofertando educação de qualidade para todos, sabemos que os resultados estão sendo alcançados. Nosso Ensino é o melhor do Brasil. Tenho alegria em fazer parte disso!”, comentou o diretor geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Já na EEEM Arnulpho Mattos, houve a substituição da cobertura dos laboratórios; pintura e execução de barrado cerâmico nos ambientes internos, nas circulações e na rampa; reforma geral dos banheiros; substituição das esquadrias, do piso, das instalações e pintura das grades e portões; revitalização da estrutura; instalação de brises nas fachadas; reconstrução da quadra coberta; nova cobertura; fechamento vertical das fachadas; e instalação de equipamentos para a prática de esportes.

