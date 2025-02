ES lança programa para modernizar serviços públicos digitais

O governo do Espírito Santo deu um passo importante rumo à transformação digital com o lançamento do programa Espírito Santo Mais Inteligente (ES+Inteligente). A iniciativa, anunciada nesta quarta-feira (19) pelo governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta, em Vitória, tem como objetivo modernizar a gestão pública e facilitar o acesso da população aos serviços governamentais.

Coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), o programa conta com a parceria do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest), além das Secretarias da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e da Economia e Planejamento (SEP). O Banco Mundial também apoia a iniciativa, financiando parte do investimento total de US$ 76,5 milhões, que será executado ao longo de cinco anos.

Três pilares estratégicos para inovação

O ES+Inteligente está estruturado em três grandes frentes:

Infraestrutura tecnológica : Construção de um novo Data Center, ampliando a capacidade de armazenamento e processamento de dados, garantindo maior eficiência e segurança na gestão de informações.

: Construção de um novo Data Center, ampliando a capacidade de armazenamento e processamento de dados, garantindo maior eficiência e segurança na gestão de informações. Serviços digitais : Desenvolvimento de um portal integrado que reunirá, de forma simplificada e acessível, os serviços públicos estaduais.

: Desenvolvimento de um portal integrado que reunirá, de forma simplificada e acessível, os serviços públicos estaduais. Segurança pública: Criação do Centro Integrado de Defesa Social (CIDES), que aprimorará a resposta a emergências e fortalecerá a proteção da população capixaba.

Modernização e eficiência no setor público

Durante o evento, o governador Casagrande destacou a importância da tecnologia para aproximar o governo da sociedade e otimizar a administração pública. “Precisamos acompanhar a velocidade das mudanças no mundo e garantir que o serviço público esteja alinhado com as necessidades da população. Desde 2019, investimos na digitalização, eliminamos o uso do papel e reforçamos a transparência na gestão”, afirmou.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressaltou os impactos positivos do programa. “Com o ES+Inteligente, o Espírito Santo se posiciona como referência em modernização e inovação, garantindo serviços mais ágeis e eficientes para os cidadãos.”

Já o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, enfatizou o papel da tecnologia na segurança pública. “O novo Centro Integrado de Defesa Social vai permitir uma resposta mais rápida e eficiente às demandas da população. O Espírito Santo caminha para ser um dos estados mais modernos do Brasil.”

Por sua vez, o diretor-geral do Prodest, Marcelo Cornélio, destacou a relevância do novo Data Center. “Essa infraestrutura garantirá a continuidade dos serviços digitais e a proteção de dados estratégicos, promovendo mais inovação no setor público.”

A iniciativa reforça o compromisso do governo capixaba com a digitalização e a modernização dos serviços, trazendo mais eficiência, transparência e acessibilidade para a população.

