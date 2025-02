ES: Parque Estadual realiza oficina de Planejamento Participativo

O Parque Estadual de Itaúnas (PEI) realizará, a partir desta quarta-feira (19) até o próximo dia 25 de fevereiro, a Oficina de Planejamento Participativo, que faz parte da quinta etapa do processo de revisão do Plano de Manejo da unidade de conservação. Os encontros são abertos aos moradores, pesquisadores, visitantes e demais interessados na conservação da região. As reuniões ocorrerão sempre das 8h às 16h, no Café Brasil, localizado na Praça Central da Vila de Itaúnas, próximo à sede do parque.

“A revisão do Plano de Manejo do PEI é composta por nove etapas e a participação da comunidade é fundamental para garantir uma gestão integrada e sustentável da unidade de conservação”, destaca a gestora do Parque, Juliana Coura. Por isso, também são convidados representantes de órgãos públicos, ONGs, lideranças comunitárias e profissionais que atuam no território do parque.

Durante os encontros, serão apresentadas informações sobre a revisão do Plano de Manejo, além de a oficina servir como espaço para discussões, compartilhamento de ideias e sugestões. Os participantes poderão contribuir para a construção do modelo conceitual do parque, por meio de dinâmicas interativas.

Para facilitar a participação, será disponibilizado transporte gratuito em dois percursos, com pontos de embarque e desembarque previamente definidos.

Percurso 1

07h30 – Pousada do Celsão (Riacho Doce)

08h – Quadra Esportiva do Assentamento Paulo Vinhas

08h30 – Loja de Artesanatos Paulo Jacó Pataxó

Percurso 2

07h30 – Posto Petrobras (Rod. Adolfo Serra, km 17)

07h50 – Igreja Católica Santa Bárbara (Linharinho)

08h – Associação de Produtores e Agricultores Familiares de Itaúnas

08h15 – Igreja Católica Santa Clara (Angelim)

Interessados devem realizar a inscrição e acessar o Guia do Participante no site: https://itaunas.saltambiental.com.br/pre_inscricao/.

