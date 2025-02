Ifes Piúma empodera mulheres através do artesanato

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) campus Piúma empodera mulheres na região através do artesanato. A ação ocorre em resposta ao projeto de extensão que promove o curso de Biojóias e garante a geração de emprego e renda às artesãs. A iniciativa dialoga com a realidade local e contribui para o turismo uma vez que Piúma é conhecida como a cidade das conchas.

O Curso de Biojóias nasceu em 2023 como um projeto integrado aoFortalecimento da Agricultura Capixaba (Fortac) responsável por conectar produtores rurais aos pesquisadores e estudantes do Ifes, em busca de soluções por demandas das atividades agrícolas, do extrativismo de conchas e da exploração da jazida capixaba de sal gema.

Quando comecei o curso de artesanato com conchas e escamas de peixe, nunca imaginei o quanto isso impactaria minha vida. Antes, eu nem sabia como manusear esses materiais, nunca havia feito sequer uma flor e agora, estou criando peças lindas e únicas”, pondera Ingrid Valério Rodrigues, uma das estudantes.

Valorização do turismo

A fim de valorizar o turismo e a pesca, pontos fortes da cidade, o Ifes local apostou na capacitação da comunidade através de um curso que tivesse como matéria prima as conchas. Desta maneira, a instituição garante o empoderamento feminino, a geração de emprego e renda e a sustentabilidade pautados no conhecimento local.

“Até o momento, o projeto contratou seis oficineiras com notável saber na área do artesanato. As alunas têm vendido suas peças em feiras, eventos, sites e por venda direta, e algumas já atuam como oficineiras em outros projetos. Além disso, o projeto tem marcado presença em eventos do campus, como a Semana de Ciência e Tecnologia e a Festa Junina, entre outros”, conta a coordenadora do curso, Cláudia Ferreira.

Curso em Piúma

O curso formará 30 mulheres que estão distribuídas em duas turmas com 15 estudantes cada. As aulas ocorrem às terças, das 14h às 17h e das 18h30 às 21h30. Nestes encontros, elas aprendem sobre a matéria prima, técnicas básicas de bijuterias, biojoias e artesanatos de conchas e Comunicação Visual e Marketing.

Além disso, o curso também me proporcionou a valorizar a importância da preservação dos oceanos e praias, do uso sustentável dos recursos naturais e assim poder expressar minha criatividade com compromisso com a sustentabilidade, além de dar continuidade a rica cultura do artesanato de conchas da cidade de Piúma” detalha Valéria Relvas, aluna do curso.

