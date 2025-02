Evento no ES vai ajudar empresas capixabas com o mercado internacional

O Espírito Santo é destaque na exportação de produtos industriais, com setores robustos que conquistam mercados globais todos os anos. Para ajudar empresas a ganharem o mercado internacional, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), realiza no dia 18 de fevereiro (terça-feira), a partir das 9 horas, um encontro que possibilitará a troca de experiências entre indústrias que já exportam e as que desejam comercializar com outros países.

O encontro, que reunirá representantes da ApexBrasil e outras autoridades, também vai apresentar os resultados do ciclo 2023-2025 do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), que se encerra neste ano. Ao todo, 150 empresas concluíram a formação.

Empresas que participaram do PEIEX, ou que desejem iniciar a exportação de seus produtos, podem participar do evento se inscrevendo clicando aqui. O encontro é uma realização da Findes e faz parte de uma série de iniciativas organizadas pela Gerência de Negócios e integração Internacional Federação.



O presidente da Findes, Paulo Baraona, enxerga o PEIEX como uma oportunidade das indústrias capixabas expandirem seus negócios e fomentarem ainda mais a economia do Espírito Santo. “Contamos com indústrias sólidas que atuam em vários setores. Por isso, estimular a competitividade no mercado global é fundamental para o desenvolvimento da cadeia produtiva do nosso Estado”, declara.

Entenda o Peiex

O PEIEX é o Programa de Qualificação para Exportação da ApexBrasil e conta com a parceria da Findes para sua operacionalização no Espírito Santo. A iniciativa tem como foco apoiar empresas que nunca exportaram ou estão em estágio inicial nesse processo.

O ciclo do PEIEX 2023-2025, executado pela Findes por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), tem sua sede no município de Vitória, além de um polo em Linhares. Este último oferece atendimento a empresas de bens e serviços em geral, bem como atendimento especializado para empresas do setor de cafés especiais.

Serviço:

Dia: 18 de fevereiro

18 de fevereiro Hora: 9 horas

9 horas Local: 3° andar da Findes

3° andar da Findes Link para inscrição: findes.online/encerramentopeiex

Leia também: Cachoeiro: inscrições para curta-metragem terminam neste fim de semana