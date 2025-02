VÍDEO | PRF flagra Fiat Uno transportando oito pessoas em rodovia do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na última semana um Fiat Uno trafegando em uma rodovia do ES com a capacidade máxima de passageiros ultrapassada.

Os agentes realizaram uma abordagem no veículo e constataram um total de oito pessoas no interior do Fiat Uno.

Segundo informações da PRF, o condutor foi autuado e o veículo retido por mau estado de conservação e outros impedimentos administrativos.

Vídeo: Redes Sociais

