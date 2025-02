Governo dá início a obras de recapeamento em rodovia de Rio Bananal

Uma importante obra para a zona rural de Rio Bananal teve início nessa quinta-feira (14). O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), deu a largada para o recapeamento e sinalização da rodovia ES-245, que liga a sede do município à comunidade de São Francisco. Com investimento de R$ 3,3 milhões, serão pavimentados 6,6 quilômetros de estrada. As obras vão otimizar o escoamento da produção agrícola, facilitar o acesso a serviços essenciais e melhorar a qualidade de vida de milhares de moradores.

A iniciativa faz parte de um pacote de investimentos em infraestrutura rodoviária do Governo Estadual, que visa melhorar a qualidade de vida da população e impulsionar o desenvolvimento econômico da região. O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, destacou a importância da obra para a comunidade.

“Em 2011, o Governo do Estado concluiu a obra do programa Caminhos do Campo nesta rodovia. Nesta quinta-feira (14), estamos aqui para dar mais um passo e anunciar o recapeamento e a sinalização da via. Essa ação trará diversos benefícios para a comunidade, facilitando o transporte da produção agrícola, o acesso a serviços essenciais e, principalmente, aumentando a segurança de todos que utilizam a estrada. Essa é mais uma iniciativa do Governo do Estado para promover o desenvolvimento do Espírito Santo”, salientou o secretário Enio Bergoli.

Com o início das obras de recapeamento na rodovia que liga Rio Bananal à Comunidade São Francisco, o Governo do Estado reafirma o seu compromisso com a melhoria da infraestrutura rodoviária rural do Espírito Santo, beneficiando milhares de pessoas e impulsionando o desenvolvimento do Estado. A previsão é de que as obras sejam concluídas em 60 dias.

