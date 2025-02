Prefeito de Viana autoriza novas chefias na Guarda Civil; confira

Na tarde de sexta-feira (7), o prefeito Wanderson Bueno (Podemos), assinou as portarias de nomeação das novas chefias da Guarda Municipal de Viana, um passo importante para fortalecer ainda mais a segurança do município.

“Agradeço a cada profissional da nossa Guarda Municipal pelo trabalho incansável em defesa da nossa população”, disse o prefeito.

Bueno destacou ainda que o reforço na liderança representa o compromisso com a excelência e a valorização das agentes.

“Esse reforço na liderança representa o compromisso com a excelência e a valorização dos nossos agentes, que estão sempre prontos para zelar pela tranquilidade e bem-estar de todos. Juntos, vamos continuar avançando para uma Viana mais segura e acolhedora para todos”, destacou o prefeito.

