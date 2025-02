História e tradição: veja títulos das escolas do Carnaval de Vitória

O Carnaval de Vitória é um dos mais tradicionais eventos do Espírito Santo, reunindo paixão, história e muito samba no pé. Com disputas acirradas entre as escolas de samba, o desfile na passarela do Sambão do Povo consagra, ano após ano, as grandes campeãs.

Confira a relação dos títulos conquistados pelas escolas nos Grupos Especial, A e B.

Grupo Especial

A categoria principal do Carnaval de Vitória conta com escolas de samba que acumulam história e diversas vitórias. A Unidos de Piedade é a campeã, com 14 títulos, seguida pela MUG, com 9 conquistas.

Unidos de Piedade (14 títulos): 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1986

MUG (9 títulos): 2003, 2005, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2023, 2024

Jucutuquara (7 títulos): 1990, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009

Novo Império (7 títulos): 1978, 1980, 1985, 1987, 1988, 1989, 2022

Boa Vista (6 títulos): 2010, 2012, 2014, 2017, 2019, 2020

São Torquato (5 títulos): 1981, 1982, 1983, 1991, 1992

Mocidade da Praia (2 títulos): 1981, 1984

Grupo A

No Grupo A, que serve de acesso para o Grupo Especial, Andaraí é a maior campeã, com 7 títulos.

Andaraí (7 títulos): 1985, 1990, 1991, 1992, 2011, 2017, 2020

Pega no Samba (3 títulos): 2007, 2015, 2023

MUG (3 títulos): 1984, 1986, 2008

Barreiros (2 títulos): 2006, 2013

Novo Império (2 títulos): 2014, 2016

Rosas de Ouro (2 títulos): 1985, 1990

Imperatriz do Forte (2 títulos): 2018, 2024

Mocidade da Praia (1 título): 1988

Independente de São Torquato (1 título): 2019

Mocidade Serrana (1 título): 1989

Jucutuquara (1 título): 1987

Tradição Serrana (1 título): 2012

Chegou o Que Faltava (1 título): 2022

Grupo B

O Grupo B, a terceira divisão do carnaval capixaba, também tem sua história de disputas acirradas, coroando escolas que buscam seu espaço nos grupos superiores.

Tradição Serrana (1 título): 2014

Andaraí (1 título): 2015

Mocidade da Praia (1 título): 2019

Império de Fátima (1 título): 2020

Barreiros (1 título): 2022

Independente de Eucalipto (1 título): 2023

Rosas de Ouro (1 título): 2024

Total de títulos por escola

Unidos de Piedade: 14

MUG: 12

Jucutuquara: 8

Novo Império: 9

Boa Vista: 6

São Torquato: 6

Mocidade da Praia: 4

Andaraí: 8

Pega no Samba: 3

Barreiros: 3

Rosas de Ouro: 3

Imperatriz do Forte: 2

Independente de São Torquato: 1

Mocidade Serrana: 1

Tradição Serrana: 2

Chegou o Que Faltava: 1

Império de Fátima: 1

Independente de Eucalipto: 1

A tradição continua

O Carnaval de Vitória segue evoluindo, mantendo vivas as tradições do samba capixaba. Com escolas de samba que se reinventam e novas agremiações surgindo, a festa promete sempre emocionar o público e elevar o nível da competição. O desfile deste ano acontece nos dias 21 de fevereiro (Grupo A), 22 de fevereiro (Grupo Especial) e 23 de fevereiro (Grupo B).

