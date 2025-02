Homem descumpre medida protetiva e persegue a ex-companheira no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá, prendeu, na última quarta-feira (12), um comerciante de 49 anos, suspeito de descumprir medida protetiva de urgência, ameaçar e perseguir sua ex-companheira. A prisão ocorreu durante o depoimento do investigado à polícia na sede da delegacia.

O investigado foi denunciado no final de 2024 por cometer dois crimes sexuais contra duas adolescentes. Em razão disso, sua ex-companheira decidiu colocar fim ao relacionamento de mais de 25 anos. No entanto, o investigado não aceitou o término e passou a perseguir e ameaçar a mulher, que, temendo pela sua segurança, procurou a delegacia e solicitou medidas protetivas de urgência.

“Apesar da decisão judicial que determinava que o investigado se mantivesse afastado da vítima, ele continuou com atos de perseguição, ameaça e coação, tentando forçar o reatamento do relacionamento, o que colocou em risco a integridade física e psicológica da vítima, que ficou extremamente abalada”, disse a titular da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá, delegada Fernanda Prado.

Diante dos reiterados crimes, foi solicitada a prisão preventiva do investigado, aguardando apenas a decisão judicial para cumprimento. “Durante esse período, a equipe da DP de Santa Maria de Jetibá já havia intimado o investigado para prestar esclarecimentos sobre os fatos. Quando ele estava prestando depoimento na delegacia, o mandado de prisão foi expedido pela Justiça, e, na ocasião, foi dada voz de prisão ao investigado”, explicou a delegada Fernanda Prado.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

