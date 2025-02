Homem morre após capotar veículo e cair em açude em Mimoso do Sul

Um operador de máquinas, de 46 anos, morreu após o trator que conduzia capotar e cair sobre ele na localidade de Rio Preto, em Mimoso do Sul, na última terça-feira (18). Devido ao acidente, o homem ficou preso submerso em um açude da região.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender à ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, foram informados de que um morador havia retirado o corpo da vítima e o colocado na margem do açude.

Conforme a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado à Seção Médica Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim.

