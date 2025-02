Iases irá receber novos agentes socioeducativos; confira

Novos 88 agentes socioeducativos passarão a atuar nas unidades socioeducativas do Espírito Santo. Na manhã desta terça-feira (25), foi realizada a cerimônia de exercício coletivo no Palácio Anchieta, em Vitória. O governador Renato Casagrande (PSB) recebeu os novos servidores, seus familiares e amigos, além da diretoria e servidores do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Entre os novos agentes estão 71 mulheres e 18 homens prontos para começar a trabalhar em uma das 13 unidades do Instituto.

Aprovados em concurso

Os servidores foram aprovados em um concurso público lançado em setembro de 2022 e estavam no cadastro de reserva. Em outubro do ano passado, o governador autorizou a nomeação de todos os candidatos. Após isso, o Instituto montou um cronograma com novas datas e, em dezembro passado, os candidatos concluíram o curso de formação que contou com carga horária total de 120 horas divididas entre disciplinas teóricas e práticas.

Em fala dirigida aos novos agentes socioeducativos, Casagrande destacou que o Iases passou por um grande processo de reestruturação. “O sistema socioeducativo não tinha uma carreira gradativa e estamos fazendo essa consolidação de servidores efetivos para dar mais estabilidade ao nosso sistema. Para nós, o fortalecimento das forças de segurança, incluindo o sistema socioeducativo, é muito importante. Coletivamente foi uma vitória a autorização para convocação do cadastro de reserva. Tenho certeza que o Instituto ganhará muito com a chegada de todos os vocês”, declarou.

Responsabilidade

O governador prosseguiu: “Falo para cada um e uma de vocês o seguinte: quando vejo alguém que gosta da carreira pública entrando no serviço público, fico muito feliz. Mas, para trabalhar na área da segurança pública, é preciso ter equilíbrio e ir muito além de cumprir carga horária. É preciso comprometimento, já que estarão lidando diariamente com jovens que cometeram erros, o que exige de vocês muita responsabilidade.”

O diretor-geral do Iases, Fábio Modesto de Amorim Filho, celebrou o início do exercício dos 88 nos agentes socioeducativos. “O tão esperado dia chegou. Hoje está acontecendo o que sempre dissemos e buscamos: nós queremos o cadastro de reserva conosco porque nós, diretores, temos a ciência da qualidade e do nível de servidores que iremos receber e trabalhamos e nosso governador compreendeu , apostou em vocês e na gente e autorizou a convocação”, disse.

Função multifacetada

Ele também explicou o papel dos novos servidores na instituição. “O agente socioeducativo possui funções únicas, específicas e que não há similaridade com nenhum outro cargo. É uma função multifacetada, pois ora ele atua como agente de segurança pública, ora é um educador, ora é um oficineiro, às vezes, é um agente de saúde, ora faz o trabalho de um educador profissional. Tenho certeza que vocês têm noção do quanto o agente socioeducativo é fundamental para a estabilidade das unidades, pois é quem faz o primeiro contato com o adolescente e isso tem que ser extremamente qualificado, porque, se não for assim, pode desencadear um cenário que não é bom para a unidade, por isso a importância de vocês”, ressaltou Fábio Modesto de Amorim Filho.

A oradora da turma e agente socioeducativa, Tátila Schulz Silva, agradeceu aos familiares, amigos e toda a diretoria do Iases pelo empenho em nomeá-los. “Hoje é um dia de vitória, não só para nós, mas hoje o Estado vence e as unidades também, pois estamos fortalecendo com mais agentes”, afirmou.

Novas viaturas

Ao final da cerimônia, o governador Renato Casagrande fez a entrega de 22 novos veículos caracterizados, modelo Nissan Kicks, para transporte humanizado de socioeducandos. O investimento total foi de R$ 2,86 milhões com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os carros são automáticos e adaptados para o transporte humanizado dos adolescentes e jovens.

“É uma aquisição importante , pois os novos veículos serão distribuídos, exclusivamente, para uso das unidades do Iases e vão proporcionar melhor condição de transporte e conforto, não só para os nossos servidores , mas também para os socioeducandos do Instituto”, explicou o diretor administrativo e financeiro do Iases, Wesley da Silva.

Concurso público



O edital do Concurso Público nº 001 foi publicado em setembro de 2022. Já as inscrições foram abertas em janeiro de 2023 com 12.744 inscritos. O certame ofereceu 400 vagas para agente socioeducativo e 360 delas foram preenchidas, sendo 263 homens e 97 mulheres. O salário atualizado do agente socioeducativo é de R$ R$ 5.356,59 e o auxílio-alimentação é de R$ 600,00, com carga horária de 40 horas semanais.

O Curso de Formação teve carga horária de 120 horas e incluiu aulas sobre o Estatuto dos Direitos da Criança e Adolescente (ECA); Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase); Apresentação Institucional do Iases e Planejamento Estratégico; Introdução aos Direitos Humanos no Contexto Socioeducativo; Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente (SGD); Identidade e adolescências: subjetividade e processos de socialização; Saúde do Adolescente no Contexto Socioeducativo; Atuação do Socioeducador nas Medidas Socioeducativas; Introdução à Justiça Restaurativa; Comunicação Não Violenta aplicada à Socioeducação.

Também fizeram parte do curso os temas: Programas de Atendimento Socioeducativo; Ética e Responsabilização Funcional; Diversidade Religiosa e Espiritualidade; Diversidades: Gênero e Raça; Noções Básicas de Gerenciamento de Crise; Noções Básicas de Primeiros Socorros; Noções Básicas em Inteligência Socioeducativa e Introdução ao Sistema de Inteligência; Parâmetros da Segurança Socioeducativa; Segurança Socioeducativa – Técnicas de Imobilização Tática; Segurança Socioeducativa – Técnicas de Uso da Algema; Segurança Socioeducativa – Técnicas Táticas de Uso de Escudos; Técnicas de Revista Humanizada; Escolta e Condução de Adolescentes / Jovem em cumprimento de Medida Socioeducativas e Introdução ao Uso de Tecnologias Não Letais aplicadas à Socioeducação.

Leia Também: Prefeito se ausenta e vice assume comando da Prefeitura de Venda Nova