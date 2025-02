Jack Rocha organiza reunião de ministra da saúde com prefeitos do ES

A deputada federal, Jack Rocha (PT-ES), viabilizou o encontro de 16 prefeitos do Espírito Santo com a ministra da Saúde, Nísia Trindade. O evento aconteceu na quarta-feira (12/02), no Ministério da Saúde, em Brasília. Na ocasião, a ministra anunciou o Novo PAC da Saúde com diversas oportunidades para o estado.

“Fui eleita para servir ao Espírito Santo. Poder proporcionar esse encontro reforça nosso compromisso com a saúde e em levar os programas e políticas públicas do governo federal para cada município do nosso estado. A ministra ainda anunciou um importante programa que vai beneficiar milhões de capixabas”, afirmou Jack Rocha.

Além da ministra e da deputada, o evento contou com a presença de prefeitos de Alegre, Anchieta, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Fundão, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Muqui, Nova Venécia, Pedro Canário e Viana.

O Novo PAC Seleções será lançado no dia 24/2 e terá R$5,8 bilhões destinados à saúde para todo o Brasil. A nova etapa contará com investimentos em policlínicas, novas ambulâncias, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidade Odontológicas Móveis (UOM), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), kit de equipamentos para UBS, kit telessaúde.

Fotos: Rafael Nascimento/MS

“O PAC é o maior programa de infraestrutura da história do país. Além de trazer para a sua cidade obras necessárias para o desenvolvimento, gera empregos e renda para os municípios. Seremos a ponte com o governo Lula nessa nova etapa do PAC. Podem contar conosco para ajudar e para representar o seu município em Brasília. Vamos juntos fazer o melhor pelo Espírito Santo”, reforçou a deputada.

O mandato de Jack Rocha já empenhou mais de R$37 milhões em emendas para a saúde em 53 municípios do estado ao longo de dois anos.

Leia também: Prefeitos do Caparaó se reúnem com Casagrande em Brasília