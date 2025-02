Jogo entre União Rondonópolis e Vasco terá segurança especial no ES

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) preparou um esquema especial de segurança para o jogo entre União Rondonópolis e Vasco, nesta terça-feira (18). Os times se enfrentam às 21h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, em partida válida pela Copa do Brasil.

O público previsto é de 7 mil torcedores e a abertura dos portões ocorrerá às 19h30. O planejamento de segurança reúne Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Guarda Municipal, Fiscalização de Posturas e Vigilância Sanitária de Cariacica, além de equipes de segurança privada.

O total é de 417 agentes de segurança e fiscalização, que atuarão conjuntamente para garantir a segurança no Estádio e no entorno. A PMES empenhará um efetivo de 176 policiais, incluindo militares do 7º Batalhão, do Batalhão de Trânsito (BPTran), do Batalhão de Missões Especiais (BME) e do Regimento de Polícia Montada (RPMont). Além da segurança no local do jogo, a PMES será responsável pela escolta das equipes dos dois times, desde o hotel em que estão hospedados até o Estádio, e seu retorno.

O CBMES atuará com 20 militares, que permanecerão em prontidão, com viaturas e ambulância, para atendimentos emergenciais e socorro de urgência. A Polícia Civil reforçará o efetivo na Delegacia Regional de Cariacica, para recebimento de ocorrências. Já a Prefeitura de Cariacica vai disponibilizar 59 servidores, entre Guardas Municipais e de Trânsito, fiscais de posturas e vigilância sanitária, que serão responsáveis pelo patrulhamento no entorno do estádio, apoio nos pontos de bloqueio, controle do trânsito e do fluxo de pedestres e fiscalização de ambulantes.

A empresa organizadora do evento está responsável por alocar 130 seguranças privados e 26 controladores de acesso, que atuarão organizando o fluxo de torcedores nas vias de acesso ao Kleber Andrade e realizando a segurança dentro do Estádio.

