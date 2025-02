Mais uma vez juntos! Lorena é nomeada subsecretária de Victor Coelho

A ex-secretária de Obras de Cachoeiro de Itapemirim, Lorena Vasques, foi nomeada na última quarta-feira (12) para o cargo de subsecretária de Estado de Estudos, Negócios, Planejamento e Infraestrutura Turística, da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR). A decisão marca uma nova fase na gestão turística do Espírito Santo e reforça sua parceria com o ex-prefeito Victor Coelho (PSB), que recentemente assumiu o comando da pasta.

Troca de Secretaria

No início do ano, Vasques havia sido nomeada pelo governador Renato Casagrande (PSB) como subsecretária de Estado de Infraestrutura Rodoviária, um cargo vinculado à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), liderada pelo secretário Fábio Damasceno. Sua recente transferência para a SETUR ocorre poucos dias após Coelho assumir o posto de secretário de Estado do Turismo, anteriormente ocupado por Philipe Lemos (PDT).

Com a nova gestão, a SETUR ganhará maior visibilidade e autonomia, sendo responsável por investimentos expressivos que o governo Casagrande planeja realizar nos próximos meses. Entre as prioridades estão melhorias na infraestrutura viária, com foco no desenvolvimento turístico do Espírito Santo.

Reforço no turismo

A nomeação da socialista Lorena Vasques, reforça a intenção do governo em integrar o setor turístico capixaba, consolidando projetos que visam potencializar o desenvolvimento econômico e estrutural do Estado.

