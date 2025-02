Marcelo Santos sai em prol da defesa do equilíbrio político-partidário

O deputado estadual e presidente reeleito da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União), realizou, na última semana, mais uma maratona nos municípios do Caparaó capixaba. Na última sexta-feira (14), o presidente da Casa de Leis visitou os municípios de Guaçuí, Muniz Freire e Divino de São Lourenço. A agenda incluiu a entrega de diversas mudas de árvores, relacionadas ao projeto “Arranjos Produtivos”, além da entrega de equipamentos.

Equilíbrio

Seguindo sua jornada, Marcelo, no sábado (15), também visitou os municípios de Jerônimo Monteiro e Alegre. Durante seu discurso na Cidade Jardim, o presidente da Ales, saiu em defesa do equilíbrio político-partidário.

“Eu tenho certeza de que, aqui neste meio, muita gente deixou de falar com amigos, filhos e pais porque alguém postou no grupo da família: ‘Eu sou a favor de Bolsonaro’ ou ‘Eu sou a favor de Lula’. Aí, quem era a favor de Lula ficou bravo com quem era a favor de Bolsonaro, e vice-versa. Tem gente aqui que discutiu no boteco, na lavoura, no futebol, na igreja e até dentro de casa. O que vocês ganharam com isso? Nada”, disse.

Ideologia partidária

Marcelo ainda fez uma analogia sobre o apoio de políticos aos municípios, frisando que, em boa parte do Brasil, somente quem é aliado político recebe apoio parlamentar. No entanto, segundo ele, no Espírito Santo essa prática mudou, e, independentemente da ideologia partidária que um prefeito siga, ele governa para o povo e deve ser visto como gestor, e não a sigla que ele está filiado.

“Foi essa ideologia que trouxe para cá o arranjo produtivo? Foi essa ideologia que fez o Nirro trabalhar, enfrentar as fortes chuvas e conseguir recursos? Foi a ideologia que fez este Espírito Santo ser reconhecido nacionalmente pelo trabalho bacana que a gente faz — a Assembleia, o Governo do Estado, as prefeituras? Não. Somos nós, que nascemos aqui ou que viemos de outros estados, que pensamos no Espírito Santo. Uma ideologia não faz isso; o partido não transforma ninguém em alguém melhor ou pior”, ressaltou Santos.

Apelo

Em seu discurso, ao lado do prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (PP), Marcelo fez um apelo ao público presente para que não olhasse apenas a sigla partidária, mas também na pessoa a qual irá votar.

“As eleições chegarão, e não só vão na próxima, mas tantas outras. Não escolha só pelo partido, escolha pelo que a pessoa é. Ela pode ser do PT e estar errada, e pode ser do PT e estar certa. Pode ser do PL e estar errado, e pode ser do PL e estar certo. Mas é uma pessoa, não é um partido. Tem gente boa e gente ruim em todo lugar. E o que vale é a sua avaliação”, ponderou o presidente

