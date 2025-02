Marcelo Santos é reeleito presidente da Ales; confira

O Plenário elegeu, por unanimidade, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do biênio 2025-2026. A votação ocorreu na tarde desta segunda-feira (3).

O atual presidente, deputado Marcelo Santos (União), foi reeleito em uma chapa com a seguinte formação:

1º Secretário: Hudson Leal (Republicanos)

2ª Secretária: Janete de Sá (PSB)

Suplentes

1º Vice-presidente: Dary Pagung (PSB)

2º Vice-presidente: Danilo Bahiense (PL)

3º Vice-presidente: Alexandre Xambinho (Podemos)

3º Secretário: Sérgio Meneguelli (Republicanos)

4ª Secretária: Iriny Lopes (PT)

5ª Secretária: Raquel Lessa (PP)

6º Secretário: Coronel Weliton (PRD)

Os 30 deputados participaram da eleição, que teve votação nominal. Apenas a chapa encabeçada por Marcelo Santos foi registrada.

