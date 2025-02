MPES e vereadores eleitos irão debater deveres e prerrogativas da função

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) promoverá, no próximo dia 21, o evento “Vereadores Eleitos – Deveres e Prerrogativas das Funções”. O encontro é uma realização do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (CAEL), em parceria com o Centro de Apoio Operacional de Criminal (CACR) e com apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF).

Presencial e virtual

O encontro terá início às 14h e acontecerá de forma presencial para os representantes dos municípios da Grande Vitória, no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. Já para os municípios do interior, o encontro será transmitido de forma virtual, por meio da plataforma Microsoft Teams.

A ideia é proporcionar maior interação entre o MPES, os gestores eleitos e a sociedade civil na discussão de temas eleitorais, do patrimônio público e da democracia. Além dos vereadores e prefeitos eleitos e suas equipes de apoio, também participarão Procuradores, Controladores e Presidentes das Câmaras Municipais e do Tribunal de Contas; Promotores Eleitorais e demais membros e colaboradores do MPES.

Palestras e debates

A programação do evento conta com palestras e debates sobre os desafios no exercício da função, além de instruções sobre a atuação dos eleitos, especialmente quanto aos deveres relacionados a improbidade e zelo nas demandas públicas.

Leia Também: Apostas online e fraudes no ambiente digital serão temas de seminário no ES