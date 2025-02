Nova gestão da 2ª Subseção da OAB toma posse em cerimônia solene

Em uma cerimônia marcada pelo compromisso com o fortalecimento da advocacia, Henrique Tavares tomou posse como novo presidente da 2ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na noite desta terça-feira (4), em Cachoeiro de Itapemirim.

Triênio 2025-2027

Priscilla Thomaz também foi empossada como vice-presidente, juntamente com o conselho e a diretoria para o triênio 2025-2027. O evento reuniu autoridades jurídicas, lideranças políticas, representantes da sociedade civil e advogados de diversas áreas e municípios do Espírito Santo, que prestigiaram esse momento simbólico de transição e renovação.

Durante seu discurso, Tavares destacou a importância da defesa do Estado Democrático de Direito, o fortalecimento da ética na advocacia e a necessidade de um diálogo constante com a sociedade, o Judiciário e os advogados.

Estado Democrático de Direito

“Agradeço imensamente a presença das autoridades do Judiciário, Executivo e Legislativo, bem como da advocacia e dos diretores da Ordem, que reafirmam o relevante papel da OAB na sociedade e no sistema de Justiça. É imprescindível defender o Estado Democrático de Direito, fortalecer a ética na advocacia e manter um diálogo constante com a sociedade, o Judiciário e os advogados”, destacou Tavares.

A cerimônia também contou com homenagens aos membros da gestão anterior, que foram reconhecidos por sua contribuição para a valorização da classe e o avanço de pautas fundamentais.

Com trajetórias marcadas pela atuação ética e pela defesa dos direitos fundamentais nas áreas tributária e previdenciária, Henrique Tavares e Priscilla Thomaz assumem o mandato com o objetivo de ampliar o diálogo com os profissionais da advocacia e garantir condições dignas para o exercício da profissão.

Modernização da OAB

Entre suas principais propostas estão a modernização da estrutura da OAB, a promoção de cursos de capacitação e o fortalecimento da defesa das prerrogativas dos advogados.

“Foi gratificante ver a participação da advocacia nesse evento. Isso nos encheu de alegria e ânimo para gerir a 2ª Subseção da OAB/ES. Sabemos que podemos contar com advogadas e advogados em diversos projetos que planejamos implantar nos próximos três anos de gestão, visando sempre à valorização, capacitação e qualificação da nossa advocacia no Sul do Estado. Vamos seguir trabalhando e cumprindo nosso compromisso”, enfatizou Priscilla.

