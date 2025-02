Operação da PC prende quatro suspeitos de homicídio no ES

A Polícia Civil, por meio da 15ª Delegacia Regional de Colatina, com apoio das Delegacias de Baixo Guandu, Marilândia e Alto Rio Novo, realizou, na quinta-feira (6), uma operação para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por homicídio e tráfico de drogas na região. A ação resultou na prisão de quatro pessoas, além da apreensão de drogas e dinheiro.

Mandado de prisão preventiva

No distrito de Monte Carmelo, em Alto Rio Novo, os policiais civis capturaram um homem de 37 anos, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Ele é investigado pelos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas. No mesmo local, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

Em Marilândia, as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em uma residência localizada no centro da cidade. No local, um homem de 21 anos foi preso. Com ele, foram apreendidas 46 capsulas de substância semelhante à cocaína, 13 gramas de maconha, um papelote de cocaína e R$ 205,00 em espécie.

Ação integrada

Outra prisão ocorreu no município de Aimorés, com apoio das Polícias Militares dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Um homem de 29 anos foi capturado em cumprimento a um mandado de prisão por tentativa de homicídio ocorrida no dia 16 de junho de 2024, na cidade de Baixo Guandu.

Em Baixo Guandu, as equipes prenderam um homem, de 32 anos, após receberem informações de que ele possuía um mandado de prisão em aberto, relacionado a um processo por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na Praça São Pedro, onde o suspeito foi localizado e preso.

À disposição da Justiça

Todos os presos foram encaminhados à Delegacia Regional de Plantão para os procedimentos de praxe. Em seguida, passaram por exames no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

O delegado Leonardo Ávila de Paschoa, chefe da 15ª Delegacia Regional de Colatina, destacou a importância da operação para a segurança na região. “Nosso objetivo é intensificar o combate aos crimes de homicídio e tráfico de drogas, retirando de circulação indivíduos que representam risco à sociedade. Continuaremos atuando firmemente para garantir mais segurança à população.”

Leia Também: Operação da PC prende quatro suspeitos de homicídio no ES